محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، بشكل رسمي قائمة الفريق لموسم 2020/2021. ويستعد سيراميكا لافتتاح مشواره في الدوري، أمام الإنتاج الحربي يوم 11 ديسمبر. وأبرم سيراميكا كليوباترا 20 صفقة استعداداً للمشاركة الأولى في تاريخ النادي بالدوري الممتاز. ويتواجد اسم ميدو جابر، لاعب المقاصة السابق بالقائمة، رغم تصريحات مسؤولي النادي في فترة سابقة باختفاء اللاعب. ويتصدر الثنائي صالح جمعة ومحمد إبراهيم القائمة النهائية لسيراميكا والتي جاءت على النحو التالي:

كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة ومحمد إبراهيم يتصدران قائمة سيراميكا النهائية للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.