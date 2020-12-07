محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو مجمع لأبرز التسديدات التي ضرب العارضة والقائمين في مباريات دوري أبطال أفريقيا. وتُوج الأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا موسم 2019/2020 بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية 2-1 بملعب استاد القاهرة. وتضمن الفيديو تسديدات محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أمام الهلال السوداني، وحسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في نهائي القرن.

كانت هذه تفاصيل خبر "من بينهم أفشة والشحات وزيزو".. تسديدات "كانت لتسطر تاريخاً مختلفاً" بالأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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