جوميز يقود هجوم الهلال لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

أعلن الرومانى رزافان لوسيسكو المدير الفني للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الرائد في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. يبدأ فريق الهلال المباراة بالتشكيل الاتى: الاتى: حراسة المرمي: عبدالله الجدعاني. خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي ،ياسر الشهراني. خط الوسط: أندريه كاريلو، محمد كنو ،سلمان الفرج، سالم الدوسري. خط الهجوم: عمر خربين، بافيتيمبي جوميز.

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