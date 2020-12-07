أشرف قاسم يجتمع مع باتشيكو

حرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الاجتماع بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة .
وتحدث قاسم مع المدير الفني حول الاستعدادات للفترة المقبلةومعرفة أي طلبات له قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت بمواجهة المقاولون العرب في إطار سعي جهاز الكرة في تلبية كل طلبات المدير الفني وكافة اللاعبين.
وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات .
وكان اللاعب قد حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينخرط بشكل طبيعي في التدريبات اليوم .
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز .
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