طارق حامد يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات .

وكان اللاعب قد حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينخرط بشكل طبيعي

في التدريبات اليوم .

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز .

وفي سياق متصل عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .

وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .

واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران .