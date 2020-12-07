طارق حامد يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق للتواجد بشكل طبيعي في التدريبات .
وكان اللاعب قد حصل على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينخرط بشكل طبيعيفي التدريبات اليوم .
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز .
وفي سياق متصل عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعبالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق .
وكان اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة ابعدته عن المشاركة مع الفريق بكأس مصر .
واجتمع أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة باللاعب للاطمئنان عليه بشكل سريع قبل بداية المران .
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