جماهير الأهلي لعم حارث: أنت نجم كل الأجيال

أصبح عم حارث عامل غرفة خلع الملابس في الأهلي والأشهر في مصر، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في مصر، وذلك بعد استضافته في برنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق.

كما أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على عم حارث قكتب حسام هريدي "سبحان الله، حب الناس فعلا حكمة من حكم الله سبحانه وتعالي، عم حارس مش فنان ولا ممثل ولا لاعب كرة قدم أو رئيس نادي ومش سياسي بارز، لكن حجم شهرته وحب الناس ليه وابتسامته المصرية الأصيلة إللي بتخطف قلوب الملايين،حكمة إلهية بحتة".

كريم كتب "عم حارث القلب الطيب صاحب أكبر عدد بطولات في العالم

ربنا يكرمك ويبارك في صحتك ويسعدك يا رب ونشوفك منور النادي علي طول يا رب".

زوزو محمد كتب "إن كان الخطيب نجم جيل السبعينات.. وإن كان أبو تريكة نجم الجيل الذهبي.. فأنت نجم كل الأجيال ياعم حارث".

محمد عبد العال كتب "عظمة أنت برضو يا عم حارث"، أبو أحمد كتب "عم حارث رمز من رموز النادي الأهلي.. عم ده الأسطورة ربنا يديك الصحة وكامل العافية وطول العمر ياعم حارس وترفع جميع البطولات.. مع نادينا العظيم".

محمد عيسى كتب "رغم كل التحفظات

على انحيازه ضد الأهلي إلا أن إبراهيم فايق يسنحق الشكر لاستضافته عم حارث مهم جدا أن نجعل هؤلاء البسطاء يشعرون بتقديرنا (لشغلهم).. مهم جدا أن نضع بسمه على وجوه عم حارث ورفاقه".

دارين عثمان كتب "عم حارث , حضر (83) بطولة مع الأهلي وتاريخ الأهلي الأفريقي بالكامل .. عم حارث يا تاريخ".

أحمد الجزار كتب "اهلاوي القلب والعقل والعمل المخلص من أجل النادي تاريخ بطولات وكواليس نهائيات ياريت يا كابتن تشكره علي الجهود وربنا يديله الصحه ويحكلنا شويه كواليس مباراه الاهلي والزمالك ف النهائي ونهائيات أفريقيا عمتا".

عبد الرحمن الأهلاوي كتب "اهلاوي القلب والعقل والعمل المخلص من اجل النادي تاريخ بطولات وكواليس نهائيات ياريت يا كابتن تشكره علي الجهود وربنا يديله الصحة ويحكلنا شوية كواليس مباراة الأهلي والزمالك ف النهائي ونهائيات أفريقيا عمتا".