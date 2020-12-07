مرتضى منصور يواصل إشعال السوشيال.. تعرف إيه عن المؤامرة؟

واصل رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزير الشباب والرياضة، مرتضي منصور، إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وذلك بعد أن نشر فيديو هاجم فيه شخصيات عدة.

واستمر رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، في التغريد منذ نشر الفيديو وحتى هذه اللحظة، فمنهم من رأى أن الزمالك ورئيسه السابق لم يمر بأي أزمة أو مؤامرة، وغيرهم من ساند مرتضى مؤكدين أن له أخطاء عدة ولكن لايمكن اقصاءه من كافة الأركان مرة واحدة بهذه الطريقة.

ووجه مرتضى منصور، رسالة إلى الإعلامي عمرو أديب، بعد مطالبة الأخير بإزالة صوره ولافتاته من داخل نادي الزمالك، قائلًا: "الصور واللافتات اللي في النادي على حسابي فانا تبرعت للنادي بـ17 ونصف مليون جنيها، اعتبر يا عمر يا أديب إن نصف مليون جنيه منهم للافتات اللي أنت بتطالب بإزالتها".

وأكد منصور، أنه ينتظر حكم القضاء المصري، بشأن إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية، بعد أن

أعلنت الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.

مرتضى منصور: أشكر أعضاء الجمعية العمومية.. ورجال ممدوح عباس يديرون الزمالك

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار اللجنة الأوليمبية بوقفه لـ22 نوفمبر

وفي أول رد له على هذا القرار، نشر منصور أمس الأحد، فيديو عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، قال فيه: "الكل حصل على حقه ولم أظلم أحدا، جلستنا يوم 13 ديسمبر والقضاء المصري لم يظلم أحدا، تحية لجمهور الزمالك، الثابت دائما مهما حدث، والذي يحب ناديه، ويقف خلف رئيس ناديه الشرعي، لكم كل التحية والتقدير، وأنتم شيء عظيم، أنتم شيء يفرح، وأناشد الرئيس السيسي بانقاذي من المطحنة التي أنا بداخلها، وإنقاذ جمهور الزمالك الذي يتعدى

150 مليون مشجع في مصر والدول العربية بأكملها".

وأضاف: "أشعر بالظلم والقهر منذ حوالي ستة أشهر، أحيي شعب مصر الذي يساندني من كل بقاع الأرض، الموضوع كبير".

وتابع: "أوجه رسالتي لرئيس الجمهورية، إما أنا ومجلسي على حق، فانصفنا، أو أنا ومجلسي على باطل فحاكمنا، ولكن ما يحدث لا يرضي الله ولا يرضي حقوق الإنسان في أي مكان، بني آدم يتم هرسه، لماذا؟ لأنه قال كلمة حق".

وأكمل منصور: "يتم فرمي منذ أن تم تلفيق الفيديو الخاص بمحمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، ومحمود كهربا مهاجم نادي الأهلي، طالما الموضوع وصل لرئيس الجمهورية، يجب أن تعمل جميع الجهات، وهم من علموا أن الفيديو مفبرك، وكلمة مصر مافيهاش راجل كانت مسجلة منذ 2012، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى".

وتابع: "من لفق الفيديو هو الخطيب وكهربا ورجل يعمل معهما، تقدمت بالفيديو الحقيقي، وبعدها مباشرة وجه لي اتهام أنني قمت بسب رئيس الوزراء عندما قلت له من أنت؟".

وأكمل: "رغم كل ما حدث معي من ظلم، وحرب، وفرم، ليس أمامي سوى الاستغاثة برئيس الجمهورية ومن ثم اللجوء لقضاء مصر العادل والشامخ الذي ينتصر دائما للحق وللقانون والدستور، ولا يظلم عنده أي مواطن مصري شريف".