السماح بحضور 20 ألف متفرج في افتتاح ستاد الريان بنهائي كأس أمير قطر

أعلن الدكتور عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة القطري، عن السماح بحضور 50 بالمئة من الطاقة الإستيعابية لأي ملعب في قطر، وذلك للمرة الأولى منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد.19-

وسيتمكن 20 ألف متفرج من حضور حفل افتتاح ستاد الريان رابع ملاعب بطولة كأس العالم 2022 في قطر ،والذي سيتم تدشينه يوم 18 ديسمبر الجاري على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر بين فريقي السد والعربي.

وجاء إعلان الدكتور المصلح خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للمباراة النهائية صباح اليوم بقاعة المؤتمرات في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .

وبات ستاد الريان رابع ملعب يتم إعلانه من مجموع ثمانية ملاعب ستستضيف منافسات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد ملاعب “ستاد خليفة الدولي” و”الجنوب” و”المدينة التعليمية”.

ويعد ملعب الريان تحفة معمارية رائعة، بفضل واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية، بالإضافة إلى المرافق المحيطة بالملعب العملاق التي تعكس طبيعة البلاد بفضل شكلها المأخوذ من الكثبان الرملية، في إشارة إلى الطابع الصحراوي الجميل.

ويتسع “ستاد الريان” لـ40 ألف متفرج، سيكون بإمكانهم مشاهدة مواجهات مونديال قطر 2022، في أجواء رائعة للغاية، بعدما حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة في عملية البناء.

وبعد انتهاء بطولة كأس العالم ستقوم اللجنة العليا للمشاريع والإرث قطر بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملعب إلى النصف حيث سيتم تفكيك النصف الآخر من المقاعد والتبرع بها لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم.