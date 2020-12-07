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وكيل أوباميانج يرد على مشجعي آرسنال بإحصائيات مخيبة بعد انتقادهم لموكله

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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شن وكيل أعمال نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانج هجومًا حادًا على منتقدي موكله من أنصار الجانرز.

وواصل أوباميانج بدايته السيئة في الموسم الحالي، بتقديم أداء دون المستوى في خسارة آرسنال (0-2) أمام توتنهام هوتسبير في ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.

وسجل أوباميانج هدفين فقط خلال 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما لم يسدد أمس أي كرة بين الثلاث خشبات ضد توتنهام، رغم أنه سجل 44 هدفًا في الموسمين الماضيين بالبريميرليج، وتوج هدافًا للمسابقة الموسم قبل الماضي 2018/19.

ونشر وكيل أوباميانج “كواكو منساه” صورة لإحصائية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”؛ ظهرت فيها الأهداف والتسديدات والفرص التي صنعها آرسنال خلال الموسم الحالي.

النجم الجابوني سجل هدفين فقط خلال 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.. - صور موقع Arsenal
النجم الجابوني سجل هدفين فقط خلال 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.. – صور موقع Arsenal

وصنع آرسنال 65 فرصة؛ كأقل فرق الممتاز صنعًا للفرص، وسدد 32 تسديدة على مرمى المنافسين (المركز الثامن عشر بين فرق المسابقة)، وسجل عشرة أهداف فقط (المركز السابع عشر).

وعلق وكيل النجم الجابوني على الإحصائية، قائلاً: “لو صنعتم أنتم الفرص”؛ في إشارة إلى أن موكله ليس المسؤول الأوحد عن سوء نتائج الفريق.

جدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة فقط بعد مرور 11 جولة، في واحدة من أسوأ انطلاقات الجانرز في تاريخ البطولة.

النجم الجابوني سجل هدفين فقط خلال 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.. - صور موقع Arsenal
النجم الجابوني سجل هدفين فقط خلال 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.. – صور موقع Arsenal

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