الامارات | محمد صلاح يسحر بالتسجيل والصناعة.. "أرقامه تتحدث بطلاقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسحر بالتسجيل والصناعة.. "أرقامه تتحدث بطلاقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "أوبتا" المختص بإحصائيات كرة القدم أن نجم ليفربول المصري محمد صلاح أضاف رقماً شخصياً جديداً لمسيرته الحافلة مع "الريدز" بعدما نجح للمباراة الـ 17 في التسجيل والصناعة وذلك خلال مباراة وولفرهامبتون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي انتهت، أمس الأحد، لمصلحة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 4-صفر.

وتألق محمد صلاح أمام وولفرهامبتون وظهر بشخصية قوية ليواصل إبهاره لأنصار النادي، إذ سجل هدف التقدم الأول في الدقيقة 24، وصنع الهدف الرابع لزميله الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 67 من كرة عميقة ساحرة لم يكن أمام زميله سوى غمزها في الشباك.

وأوضحت إحصائيات الموقع أن محمد صلاح ساهم في 111 هدفا في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 إذ سجل 82 هدفا وصنع 29.

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