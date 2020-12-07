شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مباراة مونشنجلادباخ المصيرية وزيدان يحدد مشاركته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق ريال مدريد استعداداته القوية، لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بعد غدا الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، اصبح جاهزا للمشاركة أمام مونشنجلادباخ، حيث تأكدت جاهزيته الكاملة للحاق بالمباراة.

وكان راموس قد شارك في جزء من التدريبات، بعدما غاب لفترة عن المباريات بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان المدير الفني للريال، لم يستقر حتى الأن على الدفع بسيرجيو راموس أمام بوروسيا، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبدأ أساسيا، ما لم تحدث أي مفاجأة.

ويحتاج ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل مع مونشنجلادباخ، من أجل التأهل لدور الـ16 من المسابقة، حيث إن الهزيمة مع انتصار إنتر ميلان على شاختار، ستطيح بالميرنجي خارج الأبطال.