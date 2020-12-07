شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة طريفة لحارس ليفربول الشاب بين شوطي مبارة فريقة مع ولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

لفت تيشرت كيليهير حارس مرمى فريق ليفربول فى المباراة التي جمعته أمام ولفرهامبتون والتي انتهت بفوز الريدز 4-0،

وذلك بسبب طريقة الكتابة على ظهر قميص الحارس.

والذي شارك للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز،

حيث لفت جاري لينكر قائد المنتخب الإنجليزي السابق ومقدم البرامج التلفزيونية الحالي، النظر حول اختفاء حرف "إي" من الكتابة الإنجليزية لاسم اللاعب، وذلك عبر موقع تويتر.

وقال لينكر عبر تويتر "الكثير من الإيجابيات مرة أخرى بالنسبة لليفربول، بما فيها أداء ممتاز من حارسه الشاب، ربما كمكافأة يمكن تهجئة اسمه بشكل صحيح".

وارتدى الحارس الأيرلندي قميصا أخر في الشوط الثاني، حيث جرى تعديل اسمه به.

وشارك كيليهير بدلًا من الحارس أليسون بيكر، حيث تعرض الأخير لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي تعادل بها الفريق أمام برايتون الاسبوع الماضي.