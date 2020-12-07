شكرا لقرائتكم خبر عن . مصر تستضيف ورشة عمل لمناقشة حلول حماية «الرياضة من الفساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستضيف مصر يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري "ورشة حلول حماية الرياضة من الفساد في مصر" ، والتي تنظمها هيئة الرقابة الإدارية ، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بدعم من اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتلعب الرياضة دورا محوريا في المجتمع المعاصر، فضلا عن مكانتها البارزة في وسائل الإعلام، والتي قد تخصص تغطية للرياضة أكبر من السياسة والاقتصاد، خاصة أنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية سواء كمشاركين فاعلين أو مجرد مشاهدين.

تأتي الورشة من دافع أن الرياضة من أهم الدوافع الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفاوت التقديرات المتعلقة بقيمة صناعة الرياضة وفقا لمجموعة القياسات المستخدمة في ذلك.

وقد ألقت فضائح الفساد المدوية التي وقعت مؤخرا في العالم الضوء على تناول مسألة الفساد في الرياضة، بما يؤثر على الأطراف المعنية المشتركة في الرياضة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.