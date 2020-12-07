شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى إجراءات قيد 30 لاعبًا بقائمة البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أنهى النادى الإسماعيلى إجراءات قيد 30 لاعباً بقائمته بالبطولة العربية قبل غلق باب القيد استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى، وقام مسئولو الدراويش بقيد القائمة الأساسية للفريق بجانب سبع صفقات جديدة أبرمها مسئولو النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية التى انتهت بالأمس. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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