شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن حل لأزمة مستحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، تدبير جزء من المستحقات عن طريق مساهمة أعضاء مجلس الإدارة أو بعض رجال الأعمال البورسعيدية، أو دعم المحافظ.

وذلك بعدما هدد عدد من لاعبي هدد لاعبي المصرى البورسعيدى بعدم الانتظام فى تدريبات الفريق إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، والتى أدت لتراكم الديون والأقساط عليهم خلال الفترة الماضية.

وعقد على ماهر المدير الفنى للفريق جلسات مع اللاعبين طالبهم فيها بالهدوء، خاصة أنه يعمل بجانب عمله مديرا للكرة، مؤكدا لهم أنه سيتواصل مع الإدارة من أجل توفير السيولة المالية المطلوبة فى أقرب فترة ممكنة شريطة الالتزام والتركيز، خاصة أن الفريق يستعد حاليا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى يوم 13 ديسمبر الجارى.