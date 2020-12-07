شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معادلة أهداف رونالدو بالدوري الإنجليزي.. قائمة بأبرز الأرقام القياسية لصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رقمًا قياسيًا جديدًا أمس الأحد، إذ سجل هدفه الـ84 في مسابقة الدوري الإنجليزي ليعادل عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحطيم الأرقام القياسية ليس جديدًا على الدولي المصري.. فقد حطم العديد من الأرقام القياسية خلال الشهور الماضية..

ويستعرض المصري اليوم أبرز الأرقام القياسية للنجم المصري محمد صلاح

1- توج النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

2- كما شهد الموسم الأول لصلاح مع الريدز تتويجه بلقب "لاعب الشهر" لـ7 أشهر، وهو إنجاز لم يحققه أحد حتى الان.

3- يعد الدولي المصري هو أول لاعب يسجل 44 هدفًا بمختلف البطولات في أول مواسمه بقميص الريدز.

4- يعد صلاح أسرع من أحرز أول 50 هدف مع ليفربول خلال 65 مباراة، وأسرع من وصل لنفس عدد الأهداف بقميص ليفربول في الدوري خلال 69 مباراة.

5- فاز النجم المصري بجائزة الحذاء الذهبي مرتين، بعدما احتل صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

6- توج صلاح مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ الريدز بعد غياب 30 عام.

7- يعد صلاح أول لاعب يسجل 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا بموسم واحد.

8- سجل صلاح في 34 لقاء في موسم 2017-2018 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لم يسبق لأحد تحقيقه.

9- وأخيرًا.. سجل صلاح هدفه الـ84 بالدوري الإنجليزي أمس الأحد، ليتعادل مع كريستيانو رونالدو في عدد أقل من المباريات إذ لعب صلاح 131 مبارة، مقابل 195 لرونالدو.