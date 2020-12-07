شكرا لقرائتكم كمال درويش: اطمنوا الزمالك لم ينهار..جئنا من الدار للنار ونحتاج لوقت بدون ضغوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك السابق، ورئيس لجنة حكماء النادي حاليًا، أن ناديه لم ينهار و يضم لاعبين مميزين ومن أحسن الفرق في إفريقيا ويجب المحافظة عليه وهو الأهم في المرحلة الحالية، وضرورة توفير المستحقات المالية، من أجل السير على نفس المسيرة".

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "البطولات لا تنتهي ومستمرة، والفريق وصل لنهائي دوري الأبطال، ووافقنا على المساعدة مع اللجنة التى تدير النادي، ولكن الإعلام عنيف للغاية، وهناك ضغط كبير على المسئولين حاليا، نسعى لخدمة الكيان ولسنا ضد أشخاص نحن منتمين لنادي الزمالك، وأعضاء داخل النادي منذ 50 عامًا".

وواصل: "اللجنة الجديدة مجموعة من المستشارين، تولوا المسئولية منذ فترة وجيزة، وهناك حالة استعجال شديدة، والجميع يريد إحداث وتغيير بعض الأمور بشكل سريع ..اطمنوا نحتاج وقت فقط لترتيب الامور".

ويعقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية بعد قليل مع لجنة الكرة فى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم على والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير النادى، لتهدئة الأجواء وإثناء عبد الحليم على ومحمد عطية عن استقالتهما بعدما أعلن الثنائى أمس اعتذارهما عن استكمال المهمة.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة فى مقر الوزارة، على أن يتم تقريب وجهات النظر بين أيمن يونس وأشرف قاسم المشرف على الكرة من جانب، ومحمد عطية وعبد الحليم على من الجانب الآخر.

وكان بعض مسئولى الزمالك، وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، قد فشلوا فى إقناع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة بالعدول عن قرارهما بالاستقالة لفرض مزيد من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.