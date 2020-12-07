شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على عودة الونش لقيادة الدفاع أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على عودةة محمود حمدة الونش، مداعف الفريق، لقيادة خط الدفع فى مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتى لحقت به قبل مباراة فريقه أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى خسرها الأبيض بهدفيم مقابل هدف، ليتوج المارد الأحمر باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه.

وعاد حمدى الونش للانتظام فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، حيث سيعود الونش لقيادة خط الدفاع الأبيض إلى جانب محمود علاء فى المواجهة المقبلة مع ذئاب الجبل خاصة أن البرتغالى باتشيكو المدير يرغب فى تحقيق أفضل انطلاقة فى البطولة المحلية من أجل مصالحة الجماهير البيضاء بعد الخسائر التى تلقاها الفريق فى الفترة الأخيرة سواء بخسارة بلقب دورى أبطال إفريقيا أو توديع كأس مصر على يد طلائع الجيش.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، فى انطلاقة مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق الأبيض سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 5 مباريات بالمسابقة المحلية، حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ويليها مباراة سموحة فى الجولة الثالثة، ثم مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول والتى ستجمع بينهما فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وأخيرًا يلتقى الأبيض نظيره إنبى فى خامس مباريات المسابقة المحلية هذا الموسم، أما المقاولون العرب، فسيخوض المباراة بمعناويات مرتفعة، خاصة بعدما نجح فى عبور الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية التى يشارك فى نسختها الجارية، بعدما فاز على فريق أرتا سولار، بطل جيبوتى، بتسعة أهداف مقابل هدف، فى إياب دور الـ64 من البطولة الإفريقية ليتأهل بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 10/0، لمواجهة نظيره النجم الساحلى فى دور الـ32 من البطولة.