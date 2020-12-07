شكرا لقرائتكم هويدا مندى تتقدم بخطاب معارضة ضد منعها من خوض انتخابات الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن غزلان القائم بأعمال المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و عضو اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة شئون الإتحاد على تلقى الاتحاد خطابا من هويدا مندى المرشحة على منصب أمين الصندوق فى الإنتخابات المقبلة و التى تم تأجيلها بقرار من رئاسة الوزراء بسبب فيروس كورونا لمعارضة محتوى خطاب الاتحاد الأفريقى الذى يمنعها و معها شريف الشمرلى مرشح الرئاسة من تقليد أى مناصب ، و ارفقت صور لمحضر استلام المهمات و المتعلقات الموجودة في مقر الاتحاد الأفريقى الي الإدارة الجديدة التى ترأسها السيدة بشرى حجيج عند زيارتها القاهرة مع وفد من الإدارة الجديدة المنتخية ، و سيتم ايضا إرساله الي اللجنة الأوليمبية المكان تقييم الموقف بدقة و اتخاذ ما يلزم .

كشف أيمن غزلان عن إرسال خطاب الإتحاد الأفريقى الخاص بتجميد الثنائى المرشحين " شريف الشمرلى و هويدا مندى " للإنتخابات المقبلة إلى اللجنة الأولمبية لإخطارها .

و قال غزلان أن خطاب الإتحاد الأفريقى تضمن تجميد الرباعى عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى السابق و هويدا مندى المدير التنفيذى للإتحاد الأفريقى السابقة و محمد مصطفى المدير المالى و شريف الشمرلى رئيس لجنة المدربين السابق بالإتحاد الأفريقى ، لحين إستكمال مراسم التسليم و التسلم للمغربية بشرى حجيج رئيس الإتحاد الأفريقى الجديد .

وأشار غزلان إلى أنه ورد الي الاتحاد المصري للكرة الطائرة خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى الجديد الذى تم انتخابه فى شهر أكتوبر الماضى برئاسة المغربية / بشرى حجيج ، يخطر فيه الاتحاد المصرى بأن أربعة اعضاء بالاتحاد الأفريقى السابق من المصريين و هم ؛ الدكتور / عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى السابق و السيدة / هويدا مندى المدير التنفيذى السابق و الاستاذ / شريف الشمرلي رئيس اللجنة الفنية للمدربين و الاستاذ/ محمد مصطفى المدير المالي لن يكون لهم الحق في المشاركة في اى نشاطات تتبع الاتحاد الأفريقى أو تقلد مناصب في أى اتحادات وطنية أعضاء بالاتحاد الأفريقى و ذلك إلى حين استكمال عملية التسليم و التسلم للاتحاد المنتخب و التصديق علي ذلك و علي ميزانية الأعوام من 2017 الي 2020 من قبل الجمعية العمومية الخاصة للاتحاد الأفريقى التى ستعقد في شهر فبراير 2021 القادم .

و تم عرض خطاب الاتحاد الأفريقى بهذا الخصوص في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصري االمنعقد يوم السبت الماضى 5 ديسمبر و التوصية بعرض الموقف علي اللجنة الأوليمبية المصرية للأمر بما يلزم ،و تم بالفعل مخاطبة اللجنة الأوليمبية لاتخاذ اللازم و الافادة بالرأى .