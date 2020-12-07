شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعدل لائحة مباراة السوبر..البطل يواجه وصيف الدورى بدلا من الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، تعديل لائحة مباراة السوبر المحلى بداية من الموسم الجديد 2020 -2021 ، وتحديدا فى حالة فوز فريق واحد بلقب الدورى وكأس مصر، حيث تنص اللائحة الحالية على أنه فى هذه الحالة يواجه البطل وصيف كأس مصر وهو ما حدث بالفعل حيث يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى مباراة السوبر المحلى لهذا الموسم.

ووفقا للتعديل الجديد الذى أجرته لجنة المسابقات على لائحة الموسم الجديد، ففى حالة فوز فريق واحد بلقب الدورى والكأس سيواجه وصيف الدورى بداية من الموسم المقبل وليس وصيف كأس مصر، وفى حالة اعتذار وصيف الدورى يشارك وصيف كأس مصر بدلا منه.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، أمس الأحد، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.