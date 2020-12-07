شكرا لقرائتكم علاء عبد الغنى يكشف استعدادات المقاولون لمواجهة الزمالك بانطلاقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد الغنى المدرب العام لنادى المقاولون العرب استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك فى الاسبوع الاول لمسابقة الدوري العام والمقرر لها السبت المقبل ، وقال علاء عبد الغنى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" الامور تسير بصورة طبيعية ونستعد على قدم وساق لمواجهة الزمالك ، كل الظروف مهيئة لتقديم مباراة قوية فى إفتتاح الدوري".

ويضيف علاء عبد الغنى :" التأهل الافريقى فى أول ظهور بالكونفدرالية على حساب بطل جيبوتى منحنا دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة الزمالك لاسيما فى ظل الدعم الذى نتلقاه من مجلس إدارة المقاولون العرب ، ونسعى لتقديم موسم مميز يشبه أداء الموسم الماضى".

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: احمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.