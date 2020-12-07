بفارق 115 مركزاً عن الزمالك.. الأهلي يتصدر تصنيف أندية أفريقيا والمركز 38 عالمياً

تصدر النادي الأهلي تصنيف قائمة الفرق الأفريقية والعربية واحتل المركز الـ 38 عالمياً، وفقاً لأحدث تصنيف برصيد 1722 نقطة فى القائمة الذى يتصدرها بايرن ميونخ الألمانى.

وحقق الأهلي "الثلاثية التاريخية"، بعدما توج بطلاً لمسابقة الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وكأس مصر عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3 – 2 عبر ركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى جمعتهما بملعب "برج العرب"، علماً بأن الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقال موقع "football database" العالمي، تفوق الأهلي فى التصنيف على العديد من الأندية العالمية، مثل ساوباولو البرازيلي، وليل الفرنسي، وأيندهوفن الهولندي، وأرسنال الإنجليزي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وفالنسيا الإسباني، بينما يحتل الزمالك المركز الـ 153 عالمياً برصيد 1567 نقطة والمركز الرابع أفريقياً والثانى على صعيد الأندية المصرية.

وتعد تلك هي المرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي التي يُتوج خلالها الفريق بالثلاثية التاريخية، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة