كاريلو: الأهلي والشباب هما منافسا الهلال على الدوري السعودي

كشف النجم البيروفي أندري كاريلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن توقعاته للفرق التي ستنافس على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

قال كاريلو في تصريحات صحفية إن الأهلي والشباب

سيكونان المنافسين للهلال على لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، مستبعدًا وجود الاتحاد في المنافسة.

ويتربع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16

نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويتأهب الهلال لمواجهة الرائد اليوم في الجولة السابعة من بطولة الدوري، بينما يستعد الشباب لمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل بالجولة الثامنة، وسيلتقي الأهلي مع النصر يوم السبت المقبل.