تشكيل الرائد المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره فريق الهلال متصدر الدوري اليوم ، الإثنين علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وذلك ضمنمنافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
تشكيل الرائد المتوقع :.. .
حراسة المرمى : أحمد الرحيلي.
خط الدفاع : عقيل بلغيث، عبدالله الفهد، نيمانيا ميليتش، خالد الخثلان.
خط الوسط : سلطان الفرحان، ارنود ديوم، محمد فوازير، أحمد الزين.
خط الهجوم : كريم البركاوي، نيمانيا نيكوليتش.
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