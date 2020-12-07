بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والرائد في اهم مباريات اليوم الاثنين 7-12-2020 في الجولة السابعة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والرائد” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “مشاري القرني”.

تقام مباراة الهلال والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنطلق في تمام الساعة 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر، 14:50 بتوقيت جرينتش.

يعيش الهلال الفترة رائعة، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، كما حقق كأس ملك السعودية على حساب النصر منذ عدة أيام، ليفرض سيطرته على البطولات المحلية.

وحقق الهلال الفوز في الجولة الماضية في الدوري السعودي على حساب “الفتح” ليصل إلى النقطة 16، وسيسعى اليوم إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز على “الرائد”، خاصة بعد خسارة مطارده المباشر على الصدارة “الشباب” على يد “الاتفاق” لحساب الجولة الحالية.

على الجانب الآخر، سيحاول نادي الرائد الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، لتعويض خسارته في الجولة الماضية امام “العين”.

ويتواجد الرائد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات، وتعادل، بينما تعرض للخسارة في مباراتين.

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الهلال 0-0 الرائد

????️استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

????الدوري السعودي (الجولة السابعة)

⌚تبدأ في الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش.

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