الامارات | "كورونا" يصطاد نجم الأهلي السعودي ومنتخب سورية عمر السومة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يصطاد نجم الأهلي السعودي ومنتخب سورية عمر السومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية، عن إصابة نجم المنتخب السوري ومهاجم الأهلي السعودي، عمر السومة، بفيروس "كورونا المستجد".

وذكر موقع "سعودي دوت كوم" أن نتائج المسحة التي أجراها السومة والخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" جاءت إيجابية".

وقال الموقع إن السومة سيخضع لمسحة أخرى خلال الساعات المقبلة، للتأكد من إصابته من عدمها، خصوصاً أن تأكيد الإصابة بالفيروس التاجي، سيؤدي إلى غيابه عن القمة المنتظرة، التي تجمع فريقه الأهلي السبت المقبل مع النصر، في إطار مباريات الجولة الثامنة، من منافسات "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

ويمر الأهلي بمرحلة حرجة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعرضه للهزيمة أمام نادي ضمك بنتيجة "4-3" في الجولة السابعة من الدوري، التي أودت إلى بقاء "الراقي" في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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