شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: أفضل أسلوب هذا الحارس.. وعبدالحفيظ مابيعرفش الهزار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر عن أكثر حارس مرمى يفضل أسلوبه داخل الملعب، وقال الشناوى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامى عمرو أديب: مانويل نوير من أكثر الحراس اللذين أحبهم جداً، ولولا إنى في الأهلى وهلعب كأس عالم للأندية ماكنتش هشوفه.

أضاف: لا توجد صعوبة في انضمام أي لاعب لنا حتى لو قادم من الزمالك، هو يدخل كأنه منا بالظبط بمجرد ارتداءه لقميص الأهلى، ونحفظه مبادئ النادى، ويدخل معنا في المنظومة، وكهربا لم يأخذ وقت في التأقلم لأنه أصلا من أبناء النادى، ولم يشعر بغربة، وكنا دائماً في ضهره.

واصل: لو في مشكلة كابتن سيد عبدالحفيظ بيتكلم مع اللاعيبة ومعايا، وسيد عبدالحفيظ ما بيعرفش الهزار في الشغل، زى عقوبة تخطى نظام الفريق أو التأخر على التدريب.

واختتم: علاقتنا باللاعبين الذين رحلوا عن النادى جيدة جداً، وتحدثت مع أحمد فتحى قبل مباراة الطلائع لأطمئن عليه ولعب في النادى لآخر دقيقة، وقابلت رمضان في المنتخب وتحدثت معه عادى، في النهاية هو قرار اللاعب.