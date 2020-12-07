شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب الأهلى بتحقيق رغبتة قبل نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى من إدارة النادى الموافقة على سفره الى بلادة جنوب إفريقيا قبل نهاية العام الجارى، لرغبتة فى الحصول على قسط من الراحة وانهاء بعض الأمور الخاصة.

وشدد المدير الفنى على ضرورة السفر لتخوفة من تعليق الطيران فى حالة تفاقم حالات كورونا مع بداية العام الجديد، وينتظر أن تحسم لجنة التخطيط مصير أجازة المدرب خلال الأيام المقبلة بعد الرجوع لمجلس الإدارة.

يعكف موسيمانى حاليا على وضع تصور لبرنامج الاعداد الخاص بالمرحلة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى الإفريقي حيث تنطلق النسخة الجديدة لبطولة الدورى الممتاز وكذلك دورى أبطال إفريقيا الذى يخوض الفريق أولى مبارياتة منتصف الشهر الجارى .