شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل الإستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الدورى.. و غزال يشارك فى التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته اليومية في تمام الرابعة عصراً طبقا لبرنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى، وذلك في اطار الإستعداد لإنطلاق بطولة الدورى العام الجديدة وذلك على ملعب النادى في الأسكندرية.

وسيشارك في تدريبات اليوم الدولى المصرى على غزال لاعب وسط الفريق الجديد والمنضم في صفقة انتقال حر لصفوف «الموج الأرزق» قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد وذلك بعد من اجل تدعيم وسط الفريق بلاعب سوبر قادر على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.

وقد أبدى أحمد سامى المدير الفنى لسموحة ارتياحه الشديد بعد اتمام صفقة التعاقد مع غزال قبل غلق باب القيد الصيفى وذلك لحاجة الفريق إلى لاعب يتمتع بقدرات فنية طيبة يمكن توظيفها في أكثر من مكان داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف سامى أن رئيس النادى المهندس فرج عامر سعى بكل قوة لتوفير طلبات الجهاز الفنى واتمام الصفقات التي تم الإستقرار عليها خلال الميركاتو الصيفى من أجل بناء فريق وقى لسموحة سيكون قادر خلال السنوات المقبلة على المنافسة على البطولات رغم نقص الخبرة في بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم.

وسيعقد المدير الفنى جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة الضبعة الأخيرة والتى حقق فيها الفريق الفوز بستة أهداف نظيفة لتجنب تكرارها في مباريات الدورى العام والتى ستبدأ بمواجهة غزل المحلة والتى ستقام يوم 14 ديسمبر الجارى على ستاد الأسكندرية.

في نفس الوقت يحاول أحمد سامى توظيف بعض اللاعبين في مركز صانع الألعاب لتعويض رحيل ناصر ماهر الذي عاد إلى الأهلى مرة آخرى عقب انتهاء اعارته لسموحة لتجهيز أكثر من بديل استراتيجى في هذا المركز.

وتعاقد سموحه مع 10 صفقات حتى الآن هي محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى في صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبدالكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة في صفقة انتقال حر وعلى غزال في صفقة انتقال حر وعمر ميرا ومحمد شوقى في صفقات انتقال حر وكلفت خزانة النادى 5.5 مليون جنيه فقط.

ورحل عن سموحة كلا من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة إلى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.