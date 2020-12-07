شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيك بوكسينج» يحدد أسماء المشاركين في بطولة العالم بروسيا .. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، للإعلان عن أسماء اللاعبين الأربعة المشاركين في بطولة العالم للسامبو التي تقام في روسيا خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري وذلك يوم الخميس المقبل.

وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن جميع عناصر منتخب السامبو يخضعون لتدريبات مكثفة في المركز الأوليمبي بالمعادي بعد الإعلان رسميا عن أسماء جميع عناصر الفراعنة إثر إقامة تصفيات لاختيار تشكيل المنتخب.

وأضاف أن هناك متابعة دورية للاعبين المتواجدين داخل معسكر المنتخب في المركز الأوليمبي من أجل متابعة أداء جميع العناصر البالغ عددهم 17 لاعب ولاعبة بواقع 13 لاعب و4 فتيات ومن ثم الاستقرار على اختيار أبرز أربعة للاعبين للاشتراك في بطولة العالم.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إلى أن البطولة التي تقام في روسيا، البطولة الدولية الأولى التي يشارك فيها الاتحاد رسميا منذ إنشاءه في أوائل العام الجاري، وأن التمثيل المشرف يغيب عن هدف الاتحاد وأن الجميع تعهد بتحقيق أداء جيد في البطولة.

ويشارك الاتحاد المصري للكيك7 بوكسينج في بطولة العالم التي تقام في روسيا ببعثة مكونة من 7 أشخاص بواقع أربعة لاعبين في 4 أوزان مختلفة مع رئيس للبعثة وحكمين دوليين.