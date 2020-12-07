شكرا لقرائتكم خبر عن الصحراوى يعزز صفقات الدراويش إستعدادا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد النادى الاسماعيلى مع المدافع التونسي مروان الصحراوي قادما من النادي البنزرتي في ختام صفقات "الدراويش" استعدادا للموسم الرياضي القادم 2020-2021 .

كما اختتم الاسماعيلي الميركاتو بضم الحارس المخضرم محمد صبحي. وقد سبق للفريق أن تعاقد مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف والجناح الأنغولي آري بابل إلى جانب الظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي والثنائي المصري صانع الالعاب أحمد مصطفى ولاعب الوسط محمد عادل.

كما قرر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو عودة المهاجم شكري نجيب وعدم رحيله من جديد سواء للبيع او الإعارة بسبب حاجة الفريق إلى مجهوداته في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستهل النادي الاسماعيلي مشواره في النسخة الجديدة من الدورى الممتاز بملاقاة النادي المصري البورسعيدي يوم الاحد المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الافتتاحية للمسابقة. الوضع في مصر

اصابات 118,432

تعافي 103,501

وفيات 6,771

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