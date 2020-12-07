شكرا لقرائتكم مؤقتة الطائرة تخطر الأولمبية بمنع الأفريقى لـ " الشمرلى و مندى " من تقليد أى مناصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أيمن غزلان القائم بأعمال المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و عضو اللجنة المؤقتة عن إرسال خطاب الإتحاد الأفريقى الخاص بتجميد الثنائى المرشحين " شريف الشمرلى و هويدا مندى " للإنتخابات المقبلة إلى اللجنة الأولمبية لإخطارها .
و قال غزلان أن خطاب الإتحاد الأفريقى تضمن تجميد الرباعى عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى السابق و هويدا مندى المدير التنفيذى للإتحاد الأفريقى السابقة و محمد مصطفى المدير المالى و شريف الشمرلى رئيس لجنة المدربين السابق بالإتحاد الأفريقى ، لحين إستكمال مراسم التسليم و التسلم للمغربية بشرى حجيج رئيس الإتحاد الأفريقى الجديد .
وأشار غزلان إلى أنه ورد الي الاتحاد المصري للكرة الطائرة خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى الجديد الذى تم انتخابه فى شهر أكتوبر الماضى برئاسة المغربية / بشرى حجيج ، يخطر فيه الاتحاد المصرى بأن أربعة اعضاء بالاتحاد الأفريقى السابق من المصريين و هم ؛ الدكتور / عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى السابق و السيدة / هويدا مندى المدير التنفيذى السابق و الاستاذ / شريف الشمرلي رئيس اللجنة الفنية للمدربين و الاستاذ/ محمد مصطفى المدير المالي لن يكون لهم الحق في المشاركة في اى نشاطات تتبع الاتحاد الأفريقى أو تقلد مناصب في أى اتحادات وطنية أعضاء بالاتحاد الأفريقى و ذلك إلى حين استكمال عملية التسليم و التسلم للاتحاد المنتخب و التصديق علي ذلك و علي ميزانية الأعوام من 2017 الي 2020 من قبل الجمعية العمومية الخاصة للاتحاد الأفريقى التى ستعقد في شهر فبراير 2021 القادم . و تم عرض خطاب الاتحاد الأفريقى بهذا الخصوص في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصري االمنعقد يوم السبت الماضى 5 ديسمبر و التوصية بعرض الموقف علي اللجنة الأوليمبية المصرية للأمر بما يلزم ،و تم بالفعل مخاطبة اللجنة الأوليمبية لاتخاذ اللازم و الافادة بالرأى .
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