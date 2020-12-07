شكرا لقرائتكم لاعبو المصرى يهددون بالانقطاع عن التدريبات بسبب مستحقاتهم المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد لاعبو المصرى البورسعيدى بعدم الإنتظام فى تدريبات الفريق إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر والتى أدت لتراكم الديون والأقساط عليهم خلال الفترة الماضية .

وعقد على ماهر المدير الفنى للفريق جلسات مع اللاعبين طالبهم فيها بالهدوء خاصة وأنه يعمل بجانب عمله كمديرا للكرة مؤكدا لهم أنه سيتواصل مع الإدارة من أجل توفير السيولة المالية المطلوبة فى أقرب فترة ممكنة شريطة الإلتزام والتركيز خاصة وأن الفريق يستعد حاليا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى يوم 13 ديسمبر الجارى .

ويبحث مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تدبير جزء من المستحقات عن طريق مساهمة أعضاء مجلس الإدارة أو بعض رجال الأعمال البورسعيدية ، أو دعم المحافظ من ناحية أخرى يستضيف ملعب برج العرب مباريات المصرى البورسعيدى فى الموسم المقبل بعد رفض اتحاد الكرة عودة الفريق لملعبه الأصلى ببورسعيد، بالرغم من المذكرة التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى للجنة الخماسية يطالبون فيها بتحقيق مبدأ العدالة وخوض الفريق لمبارياته فى بورسعيد. وكان مسئولو المصرى قد تقدموا بمذكرة للعب مبارياتهم فى الموسم المقبل باستاد بورسعيد وأن يكون البديل استاد الإسماعيلية، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض بداعى عدم انتهاء استاد بورسعيد من الاحتياطات الأمنية المطلوبة، بالإضافة لرفض مسئولى استاد الإسماعيلية استضافة مباريات الفريق البورسعيدى.

ورغم موافقة مسئولى استاد السويس على استضافة مباريات المصرى، إلا أن على ماهر المدير الفنى للفريق طلب إقامة المباريات ببرج العرب، خاصة أن أرضيته جيدة وخاض عليه الفريق مبارياته فى الموسم الماضى واللاعبون اعتادوا اللعب عليه لأكثر من موسم.