شكرا لقرائتكم صفقة التونسى محمد المثنانى تكلف نادى البنك الأهلى 760 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى البنك الأهلى التعاقد مع التونسى محمد المثنانى لاعب خط وسط النجم الساحلى السابق قبل إغلاق باب القيد أمس الأحد ضمن قائمته ليكون اللاعب الأخير ضمن خطة تدعيمات صفوف الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

قال موقع " foot24 " التونسى أن محمد المثناني قد تعاقد الأحد 6 ديسمبر 2020 بصفة رسمية مع نادي البنك الأهلي ووقع عقدا مدته موسمين مقابل الحصول على 760 ألف دولار بواقع 380 ألف دولار في الموسم الواحد.

كان مسئولو نادى البنك الأهلى قد رفضوا أمس الحصول على خدمات عمر السعيد، مهاجم فريق الزمالك، بسبب تحديد الإدارة البيضاء 5 ملايين جنيه لإتمام رحيل اللاعب بصورة نهائية، وتعرض عمر السعيد، مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا، وينتظر الأبيض تعافى اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل العودة للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض.