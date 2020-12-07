شكرا لقرائتكم الجناينى يرفض "التقليص" ويتواصل مع الفيفا لإستمرار فضل وعبد الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الأخير والذى يطلب تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء فقط بدلا من 5، ويتواصل الجناينى حاليا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم لإستمرار جميع أعضاء اللجنة الخماسية لحين انتهاء مهمة اللجنة بشكل رسمى، خاصة وأن جميع الأعضاء مكلفون بملفات يتم العمل عليها حاليا.

وشهدت الأيام الأخيرة وصول خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بالمد للجنة حتى 31 يناير المقبل، مع المطالبة بتقليص عددها إلى 3 أعضاء دون تحديد أسماء مع ترك الأمر لعمرو الجناينى رئيس اللجنة، وترددت أنباء عن اعتذار الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله عضوا اللجنة بداعى نجاح اللجنة فى انهاء أهم الملفات وهو ملف اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة واعتمادها من الجمعية العمومية مؤخرا، لذا طلب الثنائى الاكتفاء بالفترة التى مضت إلا أن الجناينى رفض هذا الأمر. من ناحية أخرى، رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة معسكرات للمنتخبين الأول أو الأوليمبى خلال شهر ديسمبر الجارى وتحديدا فى الفترة من 20 حتى 28 من الشهر ذاته، فى ظل ضيق الوقت وتأخر انطلاق الدورى الجديد الذى سيشهد العديد من التوقفات ويرغب اتحاد الكرة فى الحفاظ على انتظام مواعيد مبارياته منعا لأى أزمات تهدد استكمال الموسم الجديد.

وسبق وطلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول معسكر للمنتخب الاول فى ديسمبر الجارى ، بجانب تلقى المنتخب الأولمبى عرضا لمواجهة اليابان وديا خلال مصر فى نفس الشهر، إلا أن لجنة المسابقات رفضت الأمر رغبة فى الحفاظ على انتظام جدول الدورى فى الموسم الجديد.