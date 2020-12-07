شكرا لقرائتكم موسيماني يبدأ استكشاف بطل النيجر قبل انطلاقة الأهلي الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق سونيديب بطل النيجر قبل مواجهة الفريقين أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويرغب موسيماني في الإستعداد الجيد لرحلة الفريق في النيجر ومعلومات عن المنافس الذي صعد لهذا الدور على حساب فريق مقديشو الصومالي بالفوز عليه بثنائية نظيفة في النيجر والتعادل سلباً في الصومال بدور الـ64 للبطولة . وتوّج الأهلي بالنسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة القارية. ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل وضع الفريق للفترة المقلبة وخوض الأرتباطات المحلية والأفريقية بعد التتويج بكأس مصر بالفوز على طلائع الجيش أول أمس، السبت، بركلات الجزاء الترجيحية ، ويناقش موسيماني برنامج الفريق وتدريباته اليومية وخطة المرحلة المقبلة التي ستشهد منافسات محلية وقارية.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم وغداً بعد التتويج بكأس مصر أمس على أن يبدأ التدريبات يوم الثلاثاء إستعداداً للإرتباطات المقبلة. ويستعد الأهلي لبدء بطولة الدوري يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة ثم السوبر الافريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر الجاري كما هو مُقترح حتى الأن ومن بعده النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا. وتوج الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ42 في تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.