شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب رسميا موافقة الاتحاد الدولي على استضافة كأس العالم لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء زهران، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، أن مصر طلبت من الاتحاد الدولى لكرة السلة استضافة منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، وبالفعل تم التقدم بملف رسمى لاستضافة البطولة، ومن المنظر وصول رد من "الفيبا" على الملف الذى تقدمت به لاستضافة كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما .

وقال زهران، تقدمنا بطلب لاستضافة كأس العالم تحت 19 عاما التى تقام الصيف المقبل، وأرسلنا الملف الخاص بنا للاتحاد الدولى وننتظر الموافقة عليه، موضحا أنه تم تنظيم أكثر من بطولة فى الفترة الأخيرة بنجاح كبير، وعلى المستوى الفنى نجح منتخبا الناشئين والناشئات فى الفوز على منتخبات كبيرة مثل السنغال التى لم يحدث أن تفوقنا عليها فى هذه المرحلة العمرية.

وأضاف زهران، قوة المباريات الحقيقية تظهر فى نصف النهائي، كل ما سبق هى مباريات فقط للترتيب، لذا علينا أن نركز فى المباريات المقبلة حتى نستطيع التأهل للمونديال، وأتم:الاتحاد المصرى لكرة السلة، يضع خطط مفصلة للمنتخبات من خلال اللجنة التى يترأسها عمرو مصيلحى عضو مجلس الإدارة، ونعمل على تنفيذها، وبالتالى تكون النتائج إيجابية كما نرى على أرض الواقع.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات دون 18 عاما، على صالات استاد القاهرة،بمشاركة منتخبات مالى والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالى، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى فى البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقود منتخب مصر للناشئين، محمد الكردانى مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوى ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف. ويترأس البعثة، عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة. ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمى مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكرى وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحى وخالد القوصي، عضوى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.