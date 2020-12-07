شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخطر فيفا بقرار تجميد الجمعيات العمومية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإخطاره بقرار اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بمنع إقامة الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، بعدما أرسلت اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى خلال الساعات الماضية.

ويأتى خطاب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى الفيفا رداً على طلب الأخير الدعوة لجمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات قبل 31 يناير المقبل، إلا أن قرار اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة يحول دون تنفيذ تعليمات الفيفا.