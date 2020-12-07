شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تخطر الأولمبية بقرار منع الشمرلى ومندى من أى مناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن غزلان، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة وعضو اللجنة المؤقتة، عن إرسال خطاب الاتحاد الأفريقى الخاص بتجميد الثنائى المرشحين "شريف الشمرلى وهويدا مندى" للانتخابات المقبلة إلى اللجنة الأولمبية لإخطارها.

وقال غزلان، إن خطاب الاتحاد الأفريقى تضمن تجميد الرباعى عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى السابق وهويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد الأفريقى السابقة ومحمد مصطفى المدير المالى وشريف الشمرلى رئيس لجنة المدربين السابق بالاتحاد الأفريقى، لحين استكمال مراسم التسليم والتسلم للمغربية بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد .

وأشار غزلان إلى أنه ورد إلى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى الجديد الذى تم انتخابه فى شهر أكتوبر الماضى برئاسة المغربية / بشرى حجيج، يخطر فيه الاتحاد المصرى بأن أربعة اعضاء بالاتحاد الأفريقى السابق من المصريين و هم، الدكتور / عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى السابق و السيدة / هويدا مندى المدير التنفيذى السابق و الاستاذ / شريف الشمرلى رئيس اللجنة الفنية للمدربين و الاستاذ/ محمد مصطفى المدير المالى لن يكون لهم الحق فى المشاركة فى اى نشاطات تتبع الاتحاد الأفريقى أو تقلد مناصب فى أى اتحادات وطنية أعضاء بالاتحاد الأفريقى و ذلك إلى حين استكمال عملية التسليم و التسلم للاتحاد المنتخب و التصديق على ذلك و على ميزانية الأعوام من 2017 الى 2020 من قبل الجمعية العمومية الخاصة للاتحاد الأفريقى التى ستعقد فى شهر فبراير 2021 القادم .

و تم عرض خطاب الاتحاد الأفريقى بهذا الخصوص فى اجتماع مجلس ادارة الاتحاد المصرى االمنعقد يوم السبت الماضى 5 ديسمبر و التوصية بعرض الموقف على اللجنة الأوليمبية المصرية للأمر بما يلزم ،و تم بالفعل مخاطبة اللجنة الأوليمبية لاتخاذ اللازم و الافادة بالرأى .