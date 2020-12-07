مازن مرزوق يكشف عقوبة الاعتداء على الحكم في الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يعمل حالياً لوضع لائحة العقوبات وارسالها للأندية، مشيراً الى أن الإيقاف سيصل لـ16 مباراة في حالة الاعتداء على الحكم.

وقال مرزق في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس 1" "أعمل أن يكون هناك في اللائحة ما يُلزم كل فريق على التوجه لمنتصف الملعب لكي يتصافح الجميع لتقليل الشد العصبي".

وتابع "ليس شرطاً الفريق بالكامل، لكن يجب أن يكون الشكل العام حضاري، يتصافح اللاعبون وكذلك مع الحكام فور انتهاء المباراة، لو امتنع فريق سيكون هناك عقوبة".

وأضاف "بالطبع سيتم تشديد العقوبات في بعض الأمور، من الوارد أن يكون هناك احتكاكات في كرة القدم، لكن الاشتباكات انتهت من العالم ولا يجب أن تتواجد في مصر".

واختتم "هناك أمور تكون بسيطة وبالتالي عقوبتها خفيفة، لكن الاعتداء على الحكم يعني الإيقاف 16 مباراة، هل من الطبيعي أن يعتدي شخص على حكم، بالطبع لا".