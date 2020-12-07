الغزل وسيراميكا والبنك الأهلي.. كيف استعد الثلاثي الصاعد لانطلاقة دوري 20/21؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مع نهاية الساعات الأخيرة للسادس من شهر ديسمبر الجاري، انتهت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري الممتاز والتي بدأت في شهر أكتوبر الماضي.

العديد من الأندية لجأت للتعاقد مع لاعبين جدد -كما هو الحال- لتدعيم صفوف فرقها قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الحادي عشر من الشهر الجاري، لكن من بين تلك الأندية من لفت الأنظار إليه إما لكثرة عدد التعاقدات مثل سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز وإما بسبب الأسماء المنضمة إلى صفوفه مثل بيراميدز الذي فجر أكثر من مفاجأة خلال الميركاتو.

سيراميكا كليوباترا كان من أكثر الأندية تصدرًا للمشهد خلال فترة الميركاتو، فالفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز تعاقد مع 20 صفقة جديدة لتدعيم صفوف فريقه قبل انطلاق بطولة دوري we المصري.

وحسم فريق سيراميكا بطاقة الصعود إلى دوري we المصري للمرة الأولى في تاريخه، عقب التعادل السلبي الذي تحقق أمام جمهورية شبين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السويس" ضمن حسابات الجولة الـ22 والأخيرة من مسابقة المجموعة الثانية (مجموعة القاهرة) بدوري الدرجة الثانية، ليحتل صدارة المجموعة الثانية متفوقًا بنقطة واحدة على بتروجيت الذي خسر صراع الصعود للممتاز.

وشددت إدارة النادي على أن الصفقات الجديدة، جاءت بعد دراسة فنية وعلمية شديدة من قبل هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

صفقات سيراميكا (20 لاعبا)

- محمد إبراهيم، أحمد محسن، محمد مسعد، محمد توني وميدو جابر من صفوف مصر للمقاصة.

-عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة.

-رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.

-أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان.

-محمد جمال حارس المقاولون العرب.

-خالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

-الإيفواري كوامي ألفونسو وشهرته "فونسينيو".

-محمد الحضري حارس مرمى فريق النجوم.

-الغاني وينفول كوبيناه لاعب نادي هأرتس أوف أوك الغاني.

-كوامي بونسو نجم الترجي التونسي.

-عامر عامر حارس مرمى نادي الانتاج الحربي.

-الغاني ماكسويل باكوه باو لاعب أشاتني كوتوكو السابق.

-التونسي سيف تقا لاعب الأفريقي التونسي السابق.

-صالح جمعة لاعب الأهلي السابق.

-محمد حسن لاعب الزمالك.

البنك الأهلي

نجح فريق البنك الأهلي في خطف بطاقة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد التعادل أمام بترول أسيوط بهدف لكل منهما خلال الجولة الأخيرة، ليتصدر الجدول برصيد 44 نقطة متساويًا مع بني سويف، إلا أن المواجهات المباشرة حسمت تأهل فريق البنك الأهلي بعد الفوز بنتيجة (1-0) بالدور الأول وبنتيجة (2-0) بالدور الثاني.

بداية التغيير في نادي البنك الأهلي، بدأت بالمدير الفني فبعدما أعلن عيد مرازيق المدرب صاحب إنجار الصعود للدوري الممتاز استقالته، تعاقدت إدارة النادي مع محمد يوسف مدرب الأهلي السابق.

صفقات البنك الأهلي (18 لاعبا)

-محمد كوفي لاعب سموحة السابق.

-موسي دياوارا لاعب الإنتاج الحربي.

-أحمد ياسين لاعب مصر للمقاصة.

-النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك.

-محمد فخري وشادي رضوان ثنائي الأهلي (إعارة).

-أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود.

-بهاء مجدي وأحمد ياسر ثنائي المصري.

-محمد بسيوني ومحمود قاعود ثنائي إنبي.

-محمود السيد لاعب المقاولون العرب.

- محمد أبو المجد "بوشا" وعاصم صلاح ثنائي طلائع الجيش.

-محمد مجدي لاعب الإسماعيلي.

-فادي فريد لاعب أسوان السابق.

-النيجري مانويل اجيبتور.

-أحمد علي لاعب بيراميدز.

غزل المحلة (10 لاعبين)

صاحب بطاقة الصعود الثالثة للدوري الممتاز هو فريق غزل المحلة، لكنه ليس بغريبًا على دوري الأضواء والشهرة فقد سبق له التواجد بين الكبار.

لم يفرض غزل المحلة نفسه على ساحة التدعيمات خلال فترة الميركاتو، ليتوجه الخليج 365 بالسؤال إلى إدارة النادي لمعرفة صفقات الموسم الجديد.

حسام عزو المشرف على الكرة بغزل المحلة، قال إن النادي أبرم 10 صفقات أغلق بها القائمة للموسم الجديد، على أن يتم الإعلان عن التدعيمات بصورة رسمية عبر منصات النادي الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد عزو لمصراوي إن من بين الصفقات التي تعاقدت معها إدارة النادي هم موزيس من مصر المقاصة، أحمد حسن من وادي دجلة، أحمد الشيخ وإسلام فؤاد لاعبي طنطا.