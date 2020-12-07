تشكيل الاتفاق المتوقع لمواجهة النصر في الدوري السعودي للمحترفين

يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره فريق النصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين . ومن المتوقع أن يبدأ خالد العطوي المدير الفني للإتفاق السعودي المباراة بالتشكيل الآتى :.. . حراسة المرمى : رايس مبولحي. خط الدفاع : صالح القميزي، سعيد الربيعي، كارول ميتس، علي فؤاد مسرحي. الربيعي، كارول ميتس، علي فؤاد مسرحي. خط الوسط : فيليب كيش ، اليريك دي سوزا، نعيم السليتى، محمد الكويكبي. خط الهجوم : سليمان دوكارا ، عبدالله السالم. ويحتل نادي الإتفاق المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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