إصابة عمر السومة لاعب أهلي جدة بفيروس كورونا

تأكدت اليوم الإثنين إصابة النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بفيروس كورونا المستجد. وكانت نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا التى أجراها عمر السومة جاءت إيجابية. إيجابية. من المقرر أن يخضع اللاعب عمر السومة مهاجم الفريق إلى الحجر الصحى حتي يتماثل للشفاء التام . وشارك عمر السومة في مباراة الأهلي ضد نظيره ضمك في منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بفوز فريق ضمك بأربع أهداف مقابل ثلاثة. ضد نظيره ضمك في منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بفوز فريق ضمك بأربع أهداف مقابل ثلاثة. ويستعد فريق أهلي جدة لمواجهة نظيره النصر يوم السبت القادم في اطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري .

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