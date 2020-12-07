انتظام الحارس محمد صبحي في مران الإسماعيلي

ينتظم محمد صبحى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأحد لأول مرة عقب تراجعه عن الاعتزال .

وكان النادي الإسماعيلي أعلن أمس الأحد عن عودة محمد صبحي للفريق بعد ثلاث سنوات من

الرحيل، ووقع صبحي على عقود انتقاله إلى الإسماعيلي لمدة موسمين مقبلين .

وكان محمد صبحي صاحب الـ39 عاما رحل عن صفوف النادي الإسماعيلي عام 2017 منضمًا لصفوف مصر للمقاصة ثم الداخلية

وهبط معهم للدرجة الثانية، قبل أن يعود اللاعب من جديد لصفوف الإسماعيلي .

وكان محمد صبحي من ناشئى الإسماعيلي، ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2001 حتى رحل عن الفريق عام 2014 إلى سموحة، قبل أن يعود للفريق مجددا عام 2015 ويستمر حتى 2017 ويرحل إلى مصر للمقاصة ثم الداخلية