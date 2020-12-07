زهران: مصر تنتظر موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم كأس العالم لناشئي السلة

أكد المستشار علاء زهران عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أن مصر تنتظر موافقة الاتحاد الدولى لكرة السلة على ملفها الذي تقدمت به لاستضافة كأس العالم للناشئين دون 19 عاما.

وقال زهران:تقدمنا بطلب لاستضافة كأس العالم القادمة تحت 19 عاما في الصيف القادم، ارسلنا الملف الخاص بنا للاتحاد الدولي وننتظر الموافقة عليه.

وأضاف:قمنا بتنظيم أكثر من بطولة في الفترة الأخيرة بنجاح كبير، وعلى المستوى الفني نجح منتخبي الناشئين والناشئات في الفوز على منتخبات كبيرة مثل السنغال التي لم يحدث وأن تفوقنا عليها في

هذه المرحلة العمرية.

وتابع:قوة المباريات الحقيقية تظهر في نصف النهائي، كل ما سبق هي مباريات فقط للترتيب، لذا علينا أن نركز في المباريات القادمة حتى نستطيع التأهل للمونديال.

وأتم:الاتحاد المصري لكرة السلة، يضع خطط مفصلة للمنتخبات من خلال اللجنة التي يترأسها عمرو مصيلحي عضو مجلس الإدارة، ونعمل على تنفيذها، وبالتالي تكون النتائج ايجابية كما نرى على أرض الواقع.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للناشئين والناشئات دون 18 عامًا ، على صالات

استاد القاهرة،بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويقود منتخب مصر للناشئين، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف.

ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.