بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة مارتينيز

كشف نادي بايرن ميونيخ ، تفاصيل إصابة لاعبه خافي مارتينيز ، خلال لقاء الفريق البافاري أمام لايبزيج بمنافسات الدوري الألماني يوم السبت الماضي.

وأكد النادي الألماني عبر بياناً رسمياً، أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية ، في عضلات

الفخد الأيسر ، في الوقت الذي ستكون فترة غيابه عن مباريات فريقه غير محددة حتى الآن .ولم يستطع اللاعب إكمال مباراة فريقه أمام لايبزيج الماضية بعد تعرضه للإصابة ليخرج عند الدقيقة 26.

كان الفريق البافاري ، قد حسم تأهله إلى دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يجري المدير الفني للبايرن فليك العديد من التغييرات في صفوفه خلال المواجهة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي الأربعاء المقبل.

ويتصدر بايرن حامل اللقب، جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 23 نقطة.



