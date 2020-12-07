شاهد.. عودة الجمهور "فال خير" على ليفربول بمشاركة محمد صلاح

في أول ظهور للجماهير بأعداد محدودة على ملعب آنفيلد، مساء أمس الأحد، بعد غياب طوال العام تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا، احتفل فريق ليفربول بعودة جماهيره إلى المدرجات بالفوز الكبير على وولفرهامبتون بنتيجة أربعة أهداف من دون رد في الجولة الحادية عشرة من عمر بطولةالدوري الإنجليزي "البريميرليج".
افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الشوط الأول قبل أن يضيف جورجينو فينالدوم وجويل ماتيب ولاعب وولفرهامبتون نيلسون سيميدو بالخطأ في مرماه ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.
وحرصت الجماهير على الغناء للاعب محمد صلاح فور إحرازه هدف التقدم للدريدز، قائلين "مو صلاح مو صلاح".
بدأت المباراة على صوت المشجعين وهم ينشدون بالأغنية التاريخية للنادي "لن تسير وحدك أبدًا"، دخل اللاعبون إلى أرض الملعب، وهو ما كان كافيًا لمنحهم الحماس الكبير لتقديم مباراة كبيرة.
كما بدأ اللقاء بتشجيع الجماهير، انتهى أيضًا بصوت غنائهم وهم يحتفلون بالفوز برباعية نظيفة "لن تسير وحدك أبدًا".
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