شكرا لقرائتكم خبر عن الآم الركبة تبعد حسام عاشور عن الاتحاد السكندري أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، عن مواجهة الافتتاح للفريق أمام بيراميدز، في الجولة الأولى لبطولة الدوري، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، حيث مازال يعاني اللاعب بالآم فى الركبة ما دفع الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام حسن، بإخراج اللاعب من حساباتهم الفنية في مواجهة بيراميدز.
ونجح مسؤولو الاتحاد السكندرى فى ضم المهاجم روماريو ويليامز الجاميكى مواليد 94، والذى يبلغ طوله 180 سم، ويلعب لفريق ميامى بالدورى الأمريكي، ووصل اللاعب إلى الإسكندرية، وسيخضع للكشف الطبى قبل التعاقد معه، وكان مجلس إدارة النادى قد لجأ لتلك الصفقة عقب تأخر وصول المهاجم الأوغندى أكوى.
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