شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطلب خوض مباريات الدورى على بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب مجلس إدارة نادى أسوان نظراءهم فى اتحاد الكرة من أجل تحديد ملعب أبناء الجنوب فى الموسم الجديد، وطلب مسؤولو أسوان من اتحاد الكرة، خوض مباريات الموسم الجديد على ملعب بتروسبورت، بدلاً من ملعب السكة الحديد الذى يحتاج إلى الكثير من التجهيزات.

ومازال أسوان ينتظر رد اتحاد الكرة لتحديد ملعبه بشكل نهائى قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد الذى يبدأ فى 12 ديسمبر الجارى.

ونجح الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة سامي الشيشيني، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو وجون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى، لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من عبدالوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم: محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.