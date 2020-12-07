شكرا لقرائتكم برنامج خاص فى الإنتاج لتجهيز الحضرى بعد رحيل عامر عامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار برنامجا خاصا لتجهيز حارس الفريق الجديد محمد الشحات الشهير بالحضرى ليدعم حراسة مرمى الانتاج بعد رحيل عامر عامر لسيراميكا خاصة مع اقتراب بدء مسابقة الدورى للموسم الجديد مطلع الاسبوع المقبل ليكون الحارس جاهز للاستعانة به في أي وقت .

و حسم مسئولو الانتاج الحربى مع نظرائهم فى سيراميكا كليوباترا على استعارة محمد الشحات الشهير بالحضرى لمدة عام ضمن صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى الفريق ليدعم صفوف الانتاج بجانب الثنائى أحمد يحيى ومحمد عصام الغندور حراس مرمى الفريق ، وتنازل الإنتاج الحربي عن خدمات حارسه عامر عامر حارس قبل دقائق من غلق باب القيد الصيفي قبل دقائق من غلق باب القيد الصيفي لصالح سيراميكا كليوباترا بعدما شارك فى 25 مباراة خلال الموسم الجاري مع الإنتاج الحربي استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، ينتهى تعاقده فى يونيو المقبل، حيث انضم صاحب الـ33 عاما إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة فى صيف 2015 قبل أن يصبح أحد الركائز المهمة بالفريق الأول.

وبذلك رحل عن الانتاج الحربى سبعة لاعبين بجانب عامر عامر هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع عشرة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين ، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق.